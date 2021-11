Il punto sulla situazione Covid di Luca Zaia: “Prudenza, è la pandemia dei non vaccinati”.

“In Veneto registriamo 792 positivi nelle ultime 24 ore, con 100mila 994 tamponi, incidenza 0,78. Facciamo il triplo dei tamponi da quando c’è l’obbligo del Green pass. I positivi sono 11.833, 280 ricoverati begli ospedali, tra area medica e terapia intensiva. Abbiamo 46 persone in terapia intensiva, una settimana fa erano 30. Il virus c’è, essere vaccinato dà l’80% in meno della possibilità di infettarsi”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa dalla Fiera di Verona.

“Io sono per la volontarietà vaccinale, non voglio l’obbligo, ma dobbiamo informare i cittadini sui vaccini, e sul fatto che se oggi sto parlando da una Fiera è perchè i vaccini ce lo hanno consentito. Il governo non lo fa, lo facciamo noi. E poi non dobbiamo rilassarci, bisogna continuare a usare la mascherina e ad essere prudenti. Ma è innegabile che oggi siamo nella pandemia dei non vaccinati. Guardiamo quello che è successo a Trieste”.

I numeri: Rt 1,1, le occupazioni degli ospedali al 3% sia in area medica che in terapia intensiva: “Bisogna fare un lavoro di squadra fino ad ora, non possiamo buttare via tutto adesso. Non possiamo sottovalutare la situazione: ai cittadini dico sicurezza, non abbassiamo la guardia, tuteliamo la nostra salute e quella della comunità. Chiudiamo questa settimana in zona bianca, ma non è detto che sarà sempre così”.