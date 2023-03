A Verona e San Bonifacio stazioni di rifornimento per auto a idrogeno

Stazioni di rifornimento per auto a idrogeno in progetto a Verona e San Bonifacio.

Auto a idrogeno: ci sono anche San Bonifacio e Verona tra i 36 progetti per la realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Costo totale è di oltre 103 milioni di euro, pari a circa il 40% dei 230 milioni di euro stanziati per l’attuazione della misura nel periodo 2021–2026.

Sono 8 le stazioni previste in Veneto, per 25,25 milioni di euro. Per Verona e San Bonifacio, i due progetti finanziati nel Veronese, i fondi stanziati sono rispettivamente di 3 milioni di euro per Verona e 1 milione 800mila euro per San Bonifacio. Entro il secondo trimestre 2026 è stabilita la messa in esercizio delle stazioni di rifornimento, in linea con la direttiva Ue sui combustibili alternativi. La graduatoria, al momento provvisoria, in attesa dell’acquisizione della documentazione e delle garanzie da parte dei soggetti beneficiari, vede dislocate stazioni su tutto il territorio nazionale.

Le otto stazioni previste in Veneto.

1 Mestre (VE) 5.750.000,00

2 Verona 3.750.000,00

3 Paese (TV) 5.750.000,00

4 Meolo (VE) 1.800.000,00

5 San Bonifacio (VR) 1.800.000,00

6 Limena (PD) 1.782.393,00

7 Monselice (PD) 1.775.445,00

8 San Donà di Piave (VE) 2.840.315,00