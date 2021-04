Verona maglia nera del Veneto nel report odierno di Azienda Zero.

Verona maglia nera nel Veneto oggi per numero di contagi da Covid. Il report di Azienda Zero aggiornato alle ore 8 di questa mattina, 30 aprile, registra infatti 143 nuovi casi in provincia di Verona, nettamente il peggior risultato della regione, che portano il totale a 4599. In tutto il Veneto il numero dei positivi dalle 17 di ieri è invece aumentato di 400 unità.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 244 (+9) quelli attualmente positivi ricoverati nelle strutture di Verona e provincia in area non critica: 67 a Borgo Roma, 34 a Borgo Trento, 37 a Legnago, 2 a San Bonifacio, 77 a Villafranca, 1 a Bussolengo, 24 a Negrar e 2 a Peschiera. Nelle terapie intensive veronesi ci sono invece 48 (-4) pazienti attualmente positivi: 19 a Borgo Roma, 11 a Borgo Trento, 6 a Legnago, 10 a Villafranca e 2 a Negrar.

