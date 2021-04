Veneto, record di vaccini: quasi 50mila in un giorno.

La campagna vaccinale in Veneto prosegue spedita: lo ha detto il presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa di oggi nella sede della Protezione civile di Marghera, mentre dalle finestre arrivavano i rumori di una manifestazione degli studenti che chiedevano la scuola in presenza al 100 per cento. “Ieri abbiamo fatto oltre 48mila vaccini. Per la precisione 48.492. Da qui alle prossime settimane avremo la garanzia di una certa stabilità dal punto di vista dei vaccini, visto che avremo a disposizione 250mila dosi a settimana, senza contare Astrazeneca e Johnson”.

Insomma, per ora i vaccini ci sono: “Probabilmente apriremo altri centri vaccinali, anche a Verona, ringrazio i farmacisti e i medici di base per l’aiuto che ci stanno dando. Per la fascia 60-69 anni siamo al 20 per cento di prima dose. Al 10 o al massimo 15 maggio chiudiamo anche questa fascia di età. Gli over 70 sono al 70 per cento. Rinnovo l’invito a prenotarsi al più presto possibile, ci sono quelli che arrivano all’ultimo minuto. Una volta messi in sicurezza gli over 60, gran parte del lavoro è stata fatta”, ha aggiunto Zaia.

Lo stesso Zaia ha poi confermato che martedì prossimo, 4 maggio, andrà con i tecnici della Regione a riferire in quinta commissione sulla questione dei test rapidi dopo quanto emerso nel corso della trasmissione televisiva Report, in cui veniva criticato l’utilizzo dei tamponi rapidi. “Per quanto mi riguarda la seduta sarà aperta al pubblico”, ha assicurato Zaia.

Il bollettino coronavirus in Veneto.

Sono 788 i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, pari al 2,13 su oltre 36mila tamponi effettuati. Cala il numero degli attualmente positivi, oggi a 21.892. I ricoverati totali sono 1473 (-5): 1282 in area non critica (+7) e 191 (-12) in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 14.

