A Verona da lunedì terza dose di vaccino anti Covid.

Al via da lunedì 20 settembre anche a Verona la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid per i pazienti fragili. Ad annunciarlo l’Azienda ospedaliera universitaria integrata: “I pazienti inseriti in tali categorie, sulla base delle valutazioni effettuate dai medici curanti, saranno chiamati telefonicamente per la programmazione di tale somministrazione”. Resta in fase di preparazione la possibilità di prenotarsi autonomamente.

La somministrazione del vaccino avverrà al padiglione 40 dell’ospedale geriatrico, al secondo piano, negli ex ambulatori oculistica con ingresso da via Mameli. “Per garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale – chiarisce l’Azienda ospedaliera – si invita l’utenza all’osservanza dell’orario di prenotazione e di presentarsi in sede non oltre i 10 minuti di anticipo”. A questa prima fase saranno interessate persone portatrici di situazioni ad alto rischio, come malati oncologici, trapiantati o in attesa di trapianto, immunodepressi.

L’Azienda veronese precisa anche che contemporaneamente alle terze dosi per le persone fragili, è sempre possibile prenotarsi per la prima dose, e che rimane libero accesso per le classi di età dai 12 ai 25 anni e over 60. In Veneto le prime somministrazioni della terza dose vedranno anche la presenza del generale Francesco Figliuolo, che proprio lunedì sarà a Villorba, in provincia di Treviso, con il governatore Luca Zaia.