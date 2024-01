Lotteria Italia, Verona si “accontenta” di tre premi da 20mila euro

I biglietti vincenti della Lotteria Italia: a Verona e provincia tre premi da 20mila euro.

E’ la Lombardia ad aggiudicarsi il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2024, mentre Verona si accontenta di tre premi da 20mila euro. Il biglietto super fortunato, appartenente alla Serie F306831, è stato venduto a Milano.

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è stato assegnato al tagliando Serie M 382938, venduto a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio, del valore di 2 milioni di euro, è il Serie I191375 venduto ad Albuzzano, in provincia di Pavia. La provincia di Brescia si è aggiudicata il quarto premio da 1,5 milioni di euro con il tagliando C410438 venduto a Roncadelle. Infine, il quinto e ultimo premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è andato al tagliando N 454262 venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

L’estrazione dei premi è avvenuta durante la trasmissione televisiva “Affari Tuoi”, condotta da Amadeus, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso mentre venivano rivelati i fortunati vincitori. In totale sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti, registrando un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Il Lazio ha guidato le vendite seguito dalla Lombardia e dalla Campania.

I biglietti vincenti in provincia di Verona.

Verona, come detto, si deve accontentare di tre biglietti da 20mila euro, due venduti a Nogarole Rocca e uno a Soave. Ecco i numeri vincenti.

L 312508 NOGAROLE ROCCA

A 087530 NOGAROLE ROCCA

F 303325 SOAVE