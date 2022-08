Collaborazione Gardaland-Atv-BusForFun.

A Gardaland con i bus Atv, e con un solo biglietto: ora si può grazie alla collaborazione tra Atv, Gardaland e BusForFun. Anche per l’estate 2022 è infatti attiva un’offerta per raggiungere il parco con le linee di trasporto pubblico, che in questo primo scorcio estivo ha già incontrato l’apprezzamento di centinaia di visitatori e famiglie.

L’offerta consente di acquistare, in un’unica soluzione al prezzo di 44 euro, un biglietto che unisce l’ingresso a Gardaland e un pass giornaliero intera rete Atv, che da solo ha un valore di 10 euro. Dato che un normale biglietto d’ingresso al parco acquistato online ha un costo di 44 euro con l’offerta Bus Atv + Gardaland si risparmiano a tutti gli effetti i 10 euro del pass giornaliero del bus. Il biglietto speciale è facilmente acquistabile online, dal proprio computer o dal proprio smartphone.

Spostandosi in autobus si possono anche alleggerire le affollatissime strade del Garda, come sottolinea il presidente di Atv, Massimo Bettarello: “Quest’anno siamo riusciti a rafforzare la storica collaborazione con Gardaland con cui da anni è attiva una fattiva sinergia. Un dialogo imprescindibile se consideriamo che il parco divertimenti è uno dei principali attrattori di turismo e quindi un formidabile generatore di spostamenti a cui noi di Atv cerchiamo di dare risposte sempre più efficaci e sostenibili con il nostro servizio di trasporto pubblico”.

“Il biglietto integrato parco divertimenti+bus a prezzo scontato – aggiunge Stefano Zaninelli, direttore generale di Atv – si è rivelato già negli anni scorsi un pacchetto apprezzatissimo dai turisti. Da oggi diventa ancora più comodo e appetibile grazie alla nuova partnership attivata con BusForFun, una mobility company di grande prestigio che vanta un notevole know how nel settore e mette a disposizione la sua specifica piattaforma di acquisto web.”

Erica Uderzo, affiliation manager di BusForFun: “Sono felice di aver preso parte all’operazione che vede coinvolti partners del territorio così importanti per il settore turistico veneto. È una vera fusione tra tradizione ed innovazione”.

Come funziona.

I biglietti speciali sono dunque acquistabili sul sito e-commerce di BusForFun. Grazie ad un potente motore di ricerca, una prenotazione veloce e sicura, BusForFun offre ai viaggiatori l’opportunità di vivere gli eventi alle tariffe migliori possibili. Importante evidenziare che grazie al “pass giornaliero intera rete” compreso nel biglietto unico, durante il giorno di validazione è possibile viaggiare su tutte le linee di Atv, urbane o extraurbane, consentendo quindi di arrivare a Gardaland da qualsiasi punto della città o della Provincia.

Il parco è raggiunto dalle linee 164 (Verona-Peschiera-Lazise-Bardolino-Garda), 482 (Aeroporto Catullo-Villafranca-Valeggio-Peschiera-Lazise-Bardolino-Garda) e 483 (S.Benedetto-Peschiera-Lazise-Bardolino-Garda-Malcesine), i cui orari sono consultabili sul sito www.atv.verona.it.