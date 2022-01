Contagi, quarantena, tamponi: il punto della situazione di Luca Zaia.

Basta code per i tamponi, soprattutto quelli legati alla quarantena scolastica: è quello che auspica il governatore del Veneto Luca Zaia: “Ieri sera è arrivata la lettera dal Ministero che aspettavamo. I tamponi di fine quarantena – ha detto Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera – si possono fare gratuitamente in farmacia, anche per i contatti scolastici”.

In altre parole, a partire da lunedì 24 per il tampone di fine isolamento del positivo che deve certificare la negatività, oltre che nei Covid point si potrà andare anche in farmacia o dal medico di base o pediatra di libera scelta che useranno un test di prima generazione. Lo stanziamento regionale per questi tamponi è di 15 euro. “Spero venga eliminata così l’angoscia delle code, che non c’è solo in Veneto ma in tutte le Regioni”, sottolinea il governatore.

Quanto al punto della situazione, Zaia ha sottolineato come “i ricoverati oggi in Veneto a causa del Coronavirus sono 1.933, 35 in meno rispetto alla giornata di ieri. In particolare abbiamo 21 pazienti in meno in area non critica e 14 in meno in terapia intensiva. Ad oggi è indicata una direzione, da un po’ di giorni si sta calando – ha aggiunto Zaia -. Per quanto riguarda le terapie intensive, da 18-20 persone in ingresso al giorno oggi siamo alla metà. Al momento abbiamo una percentuale di occupazione delle terapie intensive pari al 17% e del 25% per quanto riguarda l’area non critica” ha concluso il governatore.”.