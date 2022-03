Covid e vaccini a Verona e in Veneto.

Covid in Veneto, sono 1.567 i nuovi positivi, su un totale di 15.575 tamponi (percentuale di incidenza del 10%), ma crollano i vaccini. Il totale dei positivi attuali è di 49.134. I nuovi positivi su 100.000 abitanti in Veneto sono 495, l’Rt (indice di trasmissibilità) scende a 0,80%. Si registrano 7 decessi, nessuno a Verona, per un totale di 13.907 vittime dall’inizio dell’epidemia. A Verona 267 nuovi positivi, totale, in lieve aumento, 7.224.

Variazioni lievi sul fronte dei dati ospedalieri in Veneto: tornano a crescere di poco i ricoveri in area medica, 907 (+12), mentre si abbassano quelli nelle terapie intensive: 82 (-3). A Verona sono 107 (+1) in area medica e 9 (+1) in terapia intensiva.

Da registrare invece il crollo nel numeri dei vaccini somministrati. Ieri sono state effettuate 1.998 somministrazioni (510 a Verona), e di queste appena 121 prime dosi. Stabili quindi le percentuali di copertura vaccinale: 64,5% terza dose, 32,7% ragazzi tra 5 e 11 anni che ha effettuato almeno la prima dose.