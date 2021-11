I numeri delle terapie intensive da parte del responsabile Suem Paolo Rosi.

Nelle terapie intensive del Veneto la parte del leone la fanno le persone non vaccinate. Lo ha illustrato dalla sede della Protezione civile di Marghera Paolo Rosi, responsabile Suem Veneto. “Il minimo delle presenze nelle terapie intensive del Veneto è stato toccato a luglio, poi la prima crescita a fine agosto, che ci ha portato a oltre 50 presenze, e quella ulteriore a fine settembre”.

E proprio in merito alle presenze nelle terapie intensive, i numeri illustrati da Rosi parlano chiaro: “A ottobre il 35% erano vaccinati e il 65% non vaccinati. A novembre abbiamo in terapia intensiva l’81% di pazienti non vaccinati e il 19% vaccinati. Nel totale dei ricoverati il 73% non vaccinati e 27% vaccinati. Se non ci fosse nessun vaccinato – conclude Rosi – entrerebbero in terapia intensiva 130 persone ogni settimana”.