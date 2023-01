Covid, un caso di variante Kraken scoperto anche a Verona

Covid, la variante Kraken a Verona.

Anche a Verona è stato scoperto un caso di Kraken, ultima variante del Covid. O meglio, sottovariante. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha infatti registrato in Veneto la presenza di due sequenze appartenenti alla sottovariante di Omicron XBB.1.5, la cosiddetta Kraken. Una proviene dalla provincia di Vicenza e una da quella di Verona.

Si tratta della terza e quarta identificazione di XBB.1.5 in Veneto, dopo quelle rilevate nei giorni scorsi in provincia di Venezia, all’ospedale di Mestre. Al momento non è ancora chiaro se i campioni analizzati provengano da persone di ritorno dall’estero, né se queste siano residenti nel territorio regionale.