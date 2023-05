Il servizio di Banca del sangue per cani e gatti all’Istituto Zooprofilattico di Buttapietra.

A Verona apre la “Banca del sangue” del cane e del gatto, aperta 24 ore su 24. Funziona esattamente come per gli esseri umani, solo che in questo caso a donare il sangue sono cani e gatti. Il loro contributo è stato fondamentale per curare e salvare molti loro “amici a quattro zampe” che nel corso del tempo sono stati male e hanno ricevuto cure ed assistenza.



Il servizio di distribuzione di sangue canino e felino a disposizione di medici veterinari e di proprietari di animali che necessitano di trasfusione, è dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che ha competenza su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli – Venezia Giulia, è stato attivato presso la sede di Buttapietra. All’interno dello sportello ci sono appositi spazi per campioni che richiedono conservazione a temperatura ambiente, refrigerazione oppure congelamento.



Presso la “banca” veronese si potranno inoltre ritirare le sacche di sangue canino e felino che saranno rese disponibili da IZSVe. Le informazioni su disponibilità delle sacche, modalità di prenotazione e consegna si trovano alla pagina dell’istituto. La “Banca del sangue” è stata creata per tutelare la salute degli animali donatori e di quelli riceventi, offrendo un nuovo servizio ai veterinari liberi professionisti che devono effettuare trasfusioni di sangue ai loro pazienti.



Nasce senza fini di lucro, con partecipazione su base volontaria da parte dei proprietari dei soggetti donatori, destinando tutti gli introiti derivanti dalla vendita delle sacche al sostegno e al mantenimento del servizio stesso.

“Collaborazione tra veterinari e proprietari”.

“Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto – racconta Marta Vascellari, medico veterinario responsabile della Banca del sangue IZSVe – alla necessità di rendere disponibile sul territorio sangue ad uso trasfusionale, presidio sanitario salva vita, mettendo in primo piano la tutela e la salute dei soggetti donatori e dei riceventi. Il successo della Banca del sangue è il frutto della collaborazione tra medici veterinari e una rete di proprietari molto sensibili alla causa, che ci hanno sostenuto anche in momenti piuttosto complicati, come durante la pandemia”.



In dieci anni di attività, sono stati aiutati più di 2.000 animali grazie alla distribuzione di 2.400 sacche di sangue canino e 130 sacche di sangue felino su tutto il territorio nazionale. Ad oggi la Banca del Sangue IZSVe conta più di 200 cani e circa 50 gatti iscritti al registro donatori, è dotata di una rete di centri di prelievo distribuiti nel territorio del Triveneto e di sportelli H24, tra cui quello veronese, per il ritiro delle sacche e può a buon titolo considerarsi un centro di eccellenza unico nel suo genere.



“È doveroso – fanno sapere da dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – ringraziare i tantissimi donatori e i loro proprietari, che in questi anni si sono affidati a noi e con il loro contributo hanno reso possibile e continuano a sostenere questa attività così importante e utile per salvare la vita di animali in condizioni cliniche critiche. Un ringraziamento sincero va anche a quanti, personale IZSVe e colleghi liberi professionisti, ogni giorno a vario titolo si impegnano perché la Banca del Sangue prosegua il suo percorso di qualità ed efficienza. A Verona contiamo di avere la stessa partecipazione e sostegno avuti nel corso degli anni di attività”.