A Santo Stefano di Zimella torna il Carnevale: il programma

Carnevale 2026: a Santo Stefano di Zimella domenica 11 gennaio sfilano i carri allegorici.

Domenica 11 gennaio 2026, la frazione veronese sarà in festa per celebrare il Carnevale di Santo Stefano di Zimella. L’evento è patrocinato dal Comune e organizzato dalla Pro Loco locale.

Programma.

Il cuore della manifestazione sarà la sfilata dei carri allegorici. Il via ufficiale è previsto per le ore 14 con la partenza da via Marcabella. Il corteo colorato attraverserà le vie del centro fino a raggiungere la Piazza del Municipio, dove l’arrivo dei carri è atteso per le ore 15:30.

La festa proseguirà poi nel pomeriggio con un momento dedicato alla fortuna: alle ore 16:00, infatti, si terrà l’estrazione di ricchi premi che coinvolgerà i presenti.

Sapori e collaborazioni.

Per tutta la durata dell’evento non mancheranno le occasioni conviviali grazie agli stand gastronomici aperti per l’occasione, pronti a servire i classici del periodo e non solo, come patatine fritte e i tradizionali “panini onti”.

L’evento vede la partecipazione e il supporto di numerose realtà del territorio, tra cui le sezioni locali di Avis e Aido, oltre al coordinamento dei comitati carnevaleschi e al prestigioso Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco.