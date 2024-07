Il Verona Piano Festival trasloca in provincia: appuntamento a Zevio

A Zevio il prossimo appuntamento del Verona Piano Festival.

Dopo il successo del concerto del 14 luglio al Bastione delle Maddalene, si sposta in provincia la dodicesima edizione del Verona Piano Festival, cartellone di concerti nei luoghi della cultura di Verona e provincia promosso dall’Associazione Musicale Liszt 2011.

Il cartellone – che per l’estate 2024 è più che raddoppiato – prevede 14 appuntamenti in tutto: quattro mesi di bellezza, fino al 6 ottobre, con un unico filo conduttore, la musica da camera e i suoi protagonisti. Lunedì 22 luglio alle 21 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Zevio tocca all’Ensemble At the Movies: un gruppo, nato su iniziativa di Paolo Savio e che annovera musicisti gravitanti la realtà veneta in carriere internazionali, di forte impatto emotivo.

Il programma prevede colonne sonore, brani più propriamente appartenenti alla musica da film, oltre a repertori particolari in relazione con gli sviluppi postmoderni che stanno attraversando la musica colta fino ai nostri giorni.

Lo spettacolo sarà corredato infatti da immagini sincronizzate dal vivo, caratteristica che fa del gruppo una delle realtà più accattivanti per questo tipo di repertorio.