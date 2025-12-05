Si chiama Oniverse Park il nuovo spazio verde di Villafranca

A Villafranca c’è un nuovo parco, Oniverse Park, realizzato accanto all’headquarter di Oniverse a Dossobuono.

Situato accanto all’headquarter di Oniverse a Dossobuono di Villafranca, con una superficie complessiva di oltre 9.000 m², Oniverse Park è stato realizzato con materiali naturali e sostenibili e riducendo al minimo le superfici impermeabili. Il progetto paesaggistico ha previsto la piantumazione di oltre 60 alberi appartenenti a 12 specie differenti e di oltre 1.800 piante, tra specie arboree e arbustive, con l’obiettivo di creare un ambiente salubre, inclusivo e capace di contribuire all’assorbimento della CO₂.

Le aree tematiche all’interno del parco.

All’interno del parco sono state anche realizzate diverse aree tematiche per il benessere, la socializzazione e l’attività fisica. Un’area di aggregazione coperta, ideale per momenti di incontro e convivialità, è valorizzata dalla presenza di un tiglio centrale, simbolo di comunità e pace. Un’area fitness, immersa tra aiuole profumate e colorate, è dotata di un circuito calisthenics e di attrezzature outdoor adatte a tutte le età. Non mancano un’area basket e un campo polivalente per il calcio a 5 e la pallavolo, immersi nel verde, oltre a un percorso pedonale ombreggiato da frassini, gleditsie, querce e altre specie, ideale per camminate o corsa.

Tutte le aree sono accessibili alle persone con disabilità o ridotta capacità motoria, grazie a percorsi privi di barriere architettoniche e alla presenza di attrezzature inclusive o specificamente dedicate. Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, con un’area giochi pensata per bambini da 1 a 14 anni, realizzata con materiali riciclati e durevoli e pannelli informativi che raccontano le specie arboree presenti nel parco, promuovendo la scoperta e la sensibilizzazione ambientale anche attraverso il gioco. Il parco è aperto al pubblico.