Interdittiva antimafia del prefetto di Verona nei confronti di una ditta del settore autotrasporto con sede legale a Villafranca.

Una società di trasporti con sede a Villafranca fornita di mezzi dai clan: il prefetto di Verona, Demetrio Martino, ha adottato un nuovo provvedimento antimafia interdittivo nei confronti di una ditta con sede legale a Villafranca di Verona attiva nel settore dell’autotrasporto in conto terzi, che aveva chiesto di essere iscritta nelle White List.

L’attività svolta dal Gia (Gruppo interforze antimafia), dalle forze di polizia e dalle articolazioni territoriali della Direzione investigativa antimafia ha consentito di verificare che la società risultava vicina ad una famiglia ‘ndranghetista calabrese radicata nel territorio veneto che le aveva fornito mezzi, autoveicoli e personale.