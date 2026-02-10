Condanna a 22 anni in primo grado per Athos Colombo, accusato di aver ucciso il giostraio Alberto Fiori nel 2024 a Villafranca.

È stato condannato a 22 anni di reclusione Athos Colombo, imputato per l’omicidio di Alberto Fiori, ferito mortalmente il 19 giugno 2024 a Villafranca, nel campo di piazzale Olimpia dove erano in sosta le roulotte dei giostrai in paese per la fiera di san Pietro e Paolo, poi annullata.

Il pubblico ministero aveva chiesto una pena più severa, pari a 24 anni di carcere, ritenendo Colombo responsabile dell’aggressione avvenuta all’interno del campo del piazzale, nei pressi delle piscine comunali. In quell’area, come detto, erano parcheggiate roulotte e caravan dei giostrai impegnati nell’allestimento delle attrazioni per la festa di san Pietro e Paolo.

Oltre alla pena detentiva, la Corte ha disposto anche tre anni di libertà vigilata al termine della reclusione.