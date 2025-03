Il museo Nicolis di Villafranca conquista quattro puntate su Italia 1

Il museo Nicolis di Villafranca sarà per quattro puntate protagonista di “Studio Aperto MAG Drive Up” su Italia 1.

Il Museo Nicolis di Villafranca apre di nuovo le sue porte alla redazione di Mediaset Studio Aperto, per la registrazione di quattro puntate di “Studio Aperto MAG Drive Up”, il programma in onda su Italia 1 ogni giovedì alle 18.55 dedicato agli appassionati di motori, con al suo interno approfondimenti, recensioni e interviste esclusive.

Il conduttore, Alessio Conti, guiderà il pubblico in un itinerario tra le meraviglie esposte al Nicolis, raccontando le storie di ben 12 vetture leggendarie, simboli di epoche significative per l’Italia e per il mondo intero. Quattro saranno le puntate previste nel palinsesto della rete Mediaset.

Le quattro puntate.

La prima puntata, giovedì 6 marzo, sarà un tour tra leggendari capolavori da corsa, icone immortali che hanno scritto la storia delle competizioni automobilistiche, svelando l’anima audace e rivoluzionaria che ha reso uniche queste straordinarie vetture d’epoca: la Zanussi “1100 Sport” del 1952, la Amilcar “CGSS” del 1928 e la Lancia “Aurelia GT 2500 B20”, Pininfarina del 1957 .

Giovedì 13 andrà in onda la seconda parte: un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta del primo motore a scoppio di benzina, fino alle vetture più iconiche degli anni ’30: la Motrice Pia Enrico Bernardi del 1882 e la Benz Model 1 del 1886 , la Delahaye 135 M del 1939 e la Mercedes-Benz “500 K” del 1934.

ll terzo appuntamento, in programma per giovedì 20, vedrà Alessio Conti guidare il pubblico alla scoperta di auto insolite e particolari, esemplari che si contraddistinguono per il loro design unico e la loro storia affascinante: Austin Heavy “12/4 Taxi Cab”, Jones Brothers del 1937, la OM “Superba 665 SSMM”, Carrozzeria Castagna del 1931 e la Ford “Thunderbird” del 1955.

Infine, il quarto e ultimo episodio del 27 marzo presenterà ai telespettatori altri tre gioielli della collezione del Museo Nicolis: la Lamborghini “Espada 400 GT coupé”, Bertone del 1969, la Fiat “501 S Superculasse Silvani”del 1924 e la Diatto “tipo 20 A” del 1924.

“Diffondere la cultura dell’automobile”.

“Diffondere la cultura dell’automobile e valorizzare il nostro straordinario patrimonio industriale attraverso queste collaborazioni virtuose, ci permette di promuovere anche il territorio, suscitando curiosità e interesse per le meraviglie spesso sconosciute che il nostro Paese ha da offrire”, afferma Silvia Nicolis, presidente del Museo Nicolis.

Per tutto il mese di marzo, il Museo Nicolis sarà protagonista della coinvolgente rubrica di Studio Aperto MAG Drive Up, un appuntamento imperdibile per chi ama la bellezza senza tempo di queste straordinarie auto d’epoca che continueranno a conquistare il pubblico. Il Museo Nicolis è aperto al pubblico da martedì a domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato.