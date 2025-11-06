A Villafranca l’incontro “Chi ha paura delle donne”: il dramma del femminicidio e della cultura del possesso.

A Villafranca l’incontro pubblico “Chi ha paura delle donne”, è oggi giovedì 6 novembre alle ore 18.30 nella sala della biblioteca comunale di piazza Villafranchetta. È stato organizzato dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Verona.

L’evento vedrà la partecipazione di due figure di rilievo a livello nazionale: Roberta Mori, portavoce nazionale delle Donne Democratiche, e la Senatrice Cecilia D’Elia, vicepresidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Insieme a loro, interverranno le candidate veronesi del Partito Democratico: Anna Maria Bigon, Katty Gerardo, Sara Gini ed Elisa La Paglia.

Dal “rapporto malato” alla cultura del possesso.

A spiegare il senso del titolo e la necessità del dibattito è Sabrina Ugolini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Verona. Ugolini sottolinea come l’incontro voglia “andare alla radice dell’orrore dei femminicidi”, scardinando la narrazione comune.

“Ciò che quasi sempre viene descritto come ‘rapporto malato’ o ‘relazione tossica’ in realtà è l’esercizio estremo di un rapporto di potere che presuppone la donna in una condizione di svantaggio, dipendenza, subordinazione”, afferma Ugolini. Jessica.

Il tragico e recente femminicidio di Jessica, 33enne uccisa a Castelnuovo del Garda, ha reso ancora più urgente la necessità di rovesciare questi presupposti culturali e di rieducare alle relazioni affettive.

Durante l’incontro, la denatrice D’Elia farà il punto su come le istituzioni si stanno muovendo e su quali iniziative concrete possono essere messe in campo per superare la “cultura del possesso” che alimenta la violenza.

Al termine del dibattito, è previsto un momento conviviale ail Bar Al Corso di via Vittorio Emanuele II per un ulteriore scambio di idee e condivisione.