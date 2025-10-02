Arbovirosi nel Veronese: 62 casi Chikungunya e 89 West Nile, la sanità veneta mantiene l’alta allerta.

Allarme nel Veronese: 62 i casi di Chikungunya, nessuno ricoverato: la diffusione delle Arbovirosi continua a tenere alta l’attenzione della sanità veneta. Un nuovo Bollettino Regionale pubblicato dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, aggiorna la situazione dei virus trasmessi da vettore, con un focus specifico sulla Chikungunya che sta interessando in particolare il territorio veronese.

Chikungunya: l’epidemia localizzata nel Veronese.

A ieri, i casi autoctoni di virus Chikungunya registrati nel Veronese hanno raggiunto quota 62, di cui 50 già confermati. Le aree dove il contagio risulta più concentrato sono i Comuni di Sant’Ambrogio di Valpolicella e San Pietro in Cariano. Nonostante l’aumento dei contagi, la nota diffusa dalla Regione offre un dato rassicurante: nessun paziente è attualmente ricoverato per il virus.

Disinfestazioni mirate e prevenzione.

Per contenere la presenza di zanzare, veicolo di trasmissione del virus, le autorità sanitarie mantengono un alto livello di guardia. Le attività di prevenzione proseguono con interventi di disinfestazione mirati e operazioni porta a porta nei territori più colpiti, seguendo le indicazioni regionali per tutelare la salute pubblica.

La Chikungunya si trasmette esclusivamente tramite la puntura di zanzare del genere Aedes infette, e non direttamente da persona a persona. Per questo, la Regione ribadisce l’importanza di semplici misure di prevenzione quotidiana: usare repellenti cutanei anche di giorno, installare zanzariere a porte e finestre ed eliminare le raccolte d’acqua stagnante per impedire la riproduzione degli insetti.

Altri virus: West Nile, Tbe e casi d’importazione.

Il Bollettino fornisce anche un quadro aggiornato sulla circolazione di altri virus trasmessi da zanzare e zecche sul territorio regionale dall’inizio della stagione vettoriale.

West Nile Virus (WNV): Sono stati registrati 89 casi di febbre, con 54 confermati . I casi di malattia neuroinvasiva (la forma più grave) sono 35 , di cui 31 confermati.

Sono stati registrati di febbre, con . I casi di malattia neuroinvasiva (la forma più grave) sono , di cui 31 confermati. TBE (Encefalite Virale da Zecca): I casi notificati sono 19 , con 12 confermati .

I casi notificati sono , con . Toscana Virus: Si contano 8 casi confermati.

Per quanto riguarda le Arbovirosi d’importazione, ovvero contratte all’estero, sono stati notificati 29 casi di Dengue (27 confermati) e 7 casi di Chikungunya confermati.