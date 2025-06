Weekend al Mura Festival con festa in bianco sotto le stelle

Il Mura Festival di Verona accende il weekend con musica mondiale e la festa in bianco.

Musica “mondiale”, incontri e una festa in bianco sotto le stelle: Verona si accende con un super weekend al Mura Festival, dal 27 al 29 giugno. Tre giorni di musica dal vivo, incontri d’autore, tra vibrazioni latine, rock francese e folk d’altri tempi.

Venerdì 27 giugno – Consapevolezza e White Party sotto le stelle.

Il weekend si apre alle 19:30 con un incontro d’eccezione: Daniel Lumera, autore, biologo e riferimento internazionale nel campo della meditazione, presenta il suo nuovo libro “Ti lascio andare” nell’ambito della rassegna LIB(E)RI, in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

Poi, dalle 21, la notte si veste di bianco: arriva il White Party, una delle serate più attese dell’estate veronese. Dress code total white e una line-up tutta da ballare. Sul palco, il soul travolgente di Mr. White & The Presidents e le atmosfere cinematografiche e latine dei The Sonoras, band strumentale in arrivo da Città del Messico pronta a far ballare il Bastione.

Sabato 28 giugno – BeatFever Again con i Les Playboys.

Sabato il festival cambia ritmo e torna agli anni d’oro del garage rock con la serata BeatFever Again, omaggio allo storico Beat Festival della Ca’ Verde. Dalle 21, DJ set e ospiti speciali accendono l’atmosfera, fino al gran finale live con i Les Playboys. Nati a Nizza nel 1977, con 15 album all’attivo, porteranno sul palco una scarica di adrenalina e pura energia vintage.

Domenica 29 giugno – Old Times, viaggio nel folk americano.

Si chiude in bellezza domenica con gli Old Times, duo nato nel 2014 con l’anima immersa nel folk americano. Un live raffinato, tra blues, country e Texas swing, con omaggi a leggende come Johnny Cash, Bessie Smith e Hank Williams.