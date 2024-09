Walter, 100 anni e 100 maratone: “Cammino per cinque chilometri ogni giorno”

Walter Fagnani, classe 1924, 100 anni: nella sua vita ha partecipato a più di cento maratone e ultramaratone.

Classe 1924 e ancora tanta voglia di fare sport: all’età di 100 anni, compiuti il 17 settembre, Walter Fagnani, con il suo bastone da passeggio, si mantiene in forma ogni mattina percorrendo, da solo, una media di 4/5 chilometri. Che fino a prima della pandemia arrivavano a 15/16. Per Walter Fagnani il sano movimento quotidiano è sempre stato un vero e proprio stile di vita, tanto che dai 46 anni fino ai 95 ha partecipato a più di cento tra maratone e ultramaratone.

Fino all’età di 95 anni, infatti, è stato fra i protagonisti della 100 km del Passatore, percorrendo il tragitto che separa Firenze da Faenza per 45 volte su 46 edizioni. Prima, dai 16 ai 45 anni, invece, in sella alla sua bicicletta è riuscito a scalato tutti i passi dolomitici per poi decidere di dedicarsi alla corsa podistica.

Un veronese davvero speciale e dalla vulcanica energia, che il sindaco Damiano Tommasi ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Barbieri in occasione dell’importante traguardo dei cent’anni. Ad accompagnare Walter, la figlia Laura Fagnani con il marito Alberto Giuliani.