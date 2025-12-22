Volley, il Natale della Rana Verona è al Pala Agsm Aim

Rana Verona non si ferma: al Pala Agsm Aim per blindare i piani alti della classifica.

Nel pieno delle festività natalizie, Rana Verona si prepara a tornare sul taraflex amico del Pala Agsm Aim. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 26 dicembre, alle ore 17, quando gli scaligeri affronteranno la Yuasa Battery Grottazzolina nella seconda giornata del girone di ritorno della Regular Season.

L’avversario: Yuasa Battery Grottazzolina.

Dall’altra parte della rete ci sarà una Grottazzolina a caccia di punti salvezza. Nonostante l’ultimo posto in classifica con soli 2 punti, la compagine marchigiana ha dimostrato di poter dare battaglia, potendo contare su giocatori d’esperienza come lo schiacciatore Michele Fedrizzi e l’opposto Dusan Petkovic.

Dove seguire il match.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti del palazzetto veronese, la sfida sarà garantita da una copertura mediatica integrale. Il match sarà infatti trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN e VBTV.