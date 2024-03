Vino news: pioggia d’oro per il Castelcerino del gruppo Cadis 1898 da “Mundus Vini” e “Berliner Wein Trophy”.

Pioggia di medaglie d’oro per Cadis 1898 ai concorsi “Mundus Vini” e “Berliner Wein Trophy”, l’azienda veronese conquista quindici riconoscimenti. Il vino top è stato il “Castelcerino” Soave Classico Doc, insignito del titolo di miglior vino bianco Veneto. L’eccezionale annata 2023 di questo nettare della Cantina di Soave, conferma il successo e il continuo impegno dell’azienda soavese.

Le medaglie d’oro “Mundus Vini 2024”.

Oltre al “Castelcerino”, un altro vino di spicco è stato il “Rocca Alata” Valpolicella Ripasso Doc 2022, premiato come miglior Valpolicella Ripasso. In totale, Cadis 1898 conquista otto medaglie d’oro al Mundus Vini 2024, per il “Nottefonda” Igt 2022 di Rocca Sveva, il Valpolicella Ripasso Doc 2022 della Cantina di Illasi e il Garda Doc Maxmilian I.

Le medaglie d’argento “Mundus Vini 2024”.

Tre anche le medaglie d’argento: “Fittà” Soave Classico Doc di Cantina di Soave, “Notarosa” Chiaretto di Bardolino Classico Doc 2022 di Terre al Lago e “La Rotonda” Valpolicella Superiore Doc 2022 di Cantina di Illasi.

Le medaglie d’oro “Berliner Wein Trophy”.

Al Berliner Wein Trophy, con una giuria internazionale composta da 400 giudici e oltre 14mila vini valutati, Cadis 1898 ha ottenuto sette medaglie d’oro. I premi sono stati assegnati a vini come il “Villa Rasina” Soave Classico Doc 2023 della Cantina di Soave, il “Campobrun” Valpolicella Ripasso Superiore DOC 2022 della Cantina di Illasi e l’Amarone della Valpolicella Docg 2021 di Rocca Alata.

Complessivamente, Cadis 1898 riceve dodici medaglie d’oro e tre d’argento nei due concorsi. “Ricevere questi prestigiosi riconoscimenti è sempre gratificante”, sottolinea Wolfgang Raifer, direttore generale di Cadis 1898. “Questi premi testimoniano l’eccellente lavoro svolto dai nostri 2mila soci in tutte le denominazioni scaligere in cui operiamo, e dall’intero team aziendale che segue attentamente ogni fase della produzione”.

Con il nome di Cadis 1898 trovano spazio le quattro cantine principali: Cantina di Soave, Cantina di Montecchia, Cantina di Illasi e Terre al Lago.