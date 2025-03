“Bellissimi”: ecco i vincitori di Miss e Mister Basso Veronese

Bellezza ed eleganza: ecco i vincitori di Miss e Mister Basso Veronese.

Grande festa al Nevada Dancing di Terrossa di Roncà, dove il primo marzo c’è stata la finale del concorso Miss e Mister Basso Veronese 2024. A conquistare il titolo di Lady Basso Veronese 2024 è stata Madrilena Massignani, 56 anni, assistente alla poltrona e modella di Cornedo Vicentino.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Fashion One e condotto dal patron Jerry Brighenti, ha visto sfilare le finaliste in costume da bagno e in abiti firmati. Tra gli ospiti, la vincitrice dello scorso anno, Cristina Cerisara, ha passato il testimone sfoggiando tre abiti da cerimonia, tra cui uno da sposa.

Non sono mancati momenti di spettacolo: i ballerini Tomas e David Bigardi hanno danzato con un jive sincronizzato, mentre la giuria – presieduta dal sosia di Vasco Rossi, Max Blasco – ha scelto i vincitori.

I protagonisti del concorso.

Oltre a Madrilena, sono stati premiati anche Amalia Grigoras, 18 anni, di Gambellara (VI), come Miss Basso Veronese 2024, e Fabio Nardon, 24 anni, di Montecchio Maggiore (VI), come Mister Basso Veronese 2024. I tre saranno i volti della locandina ufficiale del 2025 e rappresenteranno il Veneto alla finale di Miss e Mister Europa a settembre.

Altri premi.