Nuove aree recuperate nel parco di Villa Pullè.

Grazie all’accordo con il Comune di Verona nello storico parco di Villa Pullè è stato realizzato un progetto di cittadinanza attiva con l’Istituto Gresner insieme a Stefani-Bentegodi e Berti, che ha reso possibile il recupero di una parte dell’area verde, per ridare ai cittadini un luogo libero dal degrado e nuovamente fruibile.

La nuova area riqualificata del parco di Villa Pullè, insieme a un tratto del Viale del Re, sono stati recuperati grazie all’impegno dell’Istituto Gresner, all’interno del Patto di Comunità che ha coinvolto gli studenti degli Istituti Berti e Stefani Bentegodi.

“Grazie al lavoro degli istituti Berti e Stefani Bentegodi e del Gresner, abbiamo guadagnato e ricostruito un altro pezzo storico del Parco di Villa Pullè – sottolinea l’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia –. A seguito dei lavori di pulizia e riordino oggi è possibile ripercorrere il ‘Viale del Re’ un sentiero che collegava la stazione del Chievo alla Villa storica. L’ambizione è quella di proseguire i lavori anche sulla parte di proprietà della Provincia perché, pur essendo frazionata tra più soggetti, più istituzioni, quest’ampia proprietà ha bisogno di una visione comune per poter ridare alla città l’utilizzo del parco nella sua interezza”.