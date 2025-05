Verona, semaforo intelligente per non vedenti, con segnale acustico, tra via Interrato dell’Acqua Morta e via Carducci.

Semaforo intelligente nella zona dell’Interrato dell’Acqua Morta a Verona. L’impianto semaforico tra via Interrato dell’Acqua Morta e via Carducci sarà oggetto di un intervento di adeguamento con il quale verrà dotato di sensori acustici. Ciò renderà l’attraversamento pedonale più sicuro e inclusivo: i semafori intelligenti, infatti, dotati di speciali pulsantiere e di avvisatori acustici, agevolano il passaggio in sicurezza delle persone non vedenti, oltre a migliorare alcune zone critiche dal punto di vista del traffico.

Quello in via Interrato dell’Acqua Morta è solo uno dei nuovi impianti semaforici finanziati dalla giunta per circa 200 mila euro, un progetto di manutenzione con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la sicurezza sulle strade cittadine. I prossimi impianti semaforici su cui si interverrà sono quello in Corso Porta nuova, all’intersezione con via paglieri, e in via Brigata Aosta in corrispondenza del passaggio pedonale di fronte alla scuola.

“Abbiamo fatto un investimento assolutamente importante per la manutenzione dei nostri semafori – spiega l’assessore Federico Benini –, prevedendo un notevole stanziamento per accrescere ulteriormente la sicurezza sulle strade cittadine, in particolare nei confronti dei pedoni che sono i soggetti più fragili. Questi impianti, nello specifico, consentiranno finalmente alle persone non vedenti di attraversare in sicurezza le nostre strade”.