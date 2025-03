Via Garibaldi, il Consiglio di Stato dà ragione a Cariverona

Respinto il ricorso degli albergatori, sulla riqualificazione di via Garibaldi il Consiglio di Stato dà ragione a Fondazione Cariverona.

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del progetto di riqualificazione dell’area di via Garibaldi, dando in sostanza ragione a Fondazione Cariverona e respingendo definitivamente il ricorso presentato da un gruppo di albergatori contro l’intervento.

La decisione, pubblicata oggi, lunedì 10 marzo, sancisce la chiusura della disputa legale e condanna gli appellanti – Accademia Srl (Hotel Accademia), Sweet Dream Srl (Hotel Giulietta Romeo), Hotel Verona Srl, Albergo Fontana Srl, Hotel Colomba D’Oro Spa, Hotel Ristorante Bologna Srl, Duetorrihotels Spa – al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Verona, Dea Capital SGR e Fondazione Cariverona.

“Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato – sottolinea Fondazione Cariverona – ma non possiamo fare a meno di sottolineare il grave ritardo imposto al territorio e alla sua capacità di attrarre investimenti a causa di un contenzioso che, con oltre due anni di battaglie legali, ha rallentato la realizzazione di un’opera strategica per la città”.