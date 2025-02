Tre veronesi tra i premiati dal presidente Sergio Mattarella

Sono tre i veronesi premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e tra loro ci sono tre veronesi. Tre persone che si sono distinte per il loro coraggio e dedizione al prossimo. In tutto sono 31 gli italiani che si sono distinti per atti di valore e impegno sociale. La cerimonia ufficiale sarà il 26 febbraio al Quirinale.

Salvataggio eroico in piscina.

Antonio Stellato, 23 anni, e Domenica Turi, 24 anni, entrambi agenti della polizia di Verona, riceveranno il titolo di Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica per il loro gesto eroico. Il 27 giugno scorso mentre erano fuori servizio, si trovavano in piscina quando hanno notato il panico tra i bagnanti: un bambino di sei anni era stato appena estratto dall’acqua in stato di incoscienza. Senza esitazione, i due agenti hanno messo in pratica le manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere conoscenza al piccolo prima dell’arrivo del personale medico. Grazie alla loro prontezza di riflessi, il bambino si è salvato.

Impegno costante per i più deboli.

Tra i premiati c’è anche don Massimiliano Parrella, 47 anni, attuale responsabile dell’Opera Don Calabria. Il sacerdote è stato insignito del titolo per il suo continuo impegno nell’assistenza alle persone in difficoltà. Proseguendo l’opera di San Giovanni Calabria, don Massimiliano coordina iniziative a sostegno di minori in difficoltà, migranti e persone con problemi di dipendenza, garantendo loro accoglienza e un percorso di recupero.