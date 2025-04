Da Verona alla Major League: l’incredibile ascesa di un talento “nostrano” nel baseball Usa.

Verona ha un nuovo eroe sportivo, un talento che sta facendo sognare gli appassionati di baseball: è Samuel Aldegheri. Nato a Verona il 19 settembre 2001, è entrato nella storia diventando il primo lanciatore nato in Italia a calcare i prestigiosi campi della Major League Baseball americana (MLB).

Samuel ha mosso i suoi primi passi nel mondo del baseball in Italia. Un percorso fatto di sacrifici, allenamenti costanti e una determinazione ferrea che lo ha portato, passo dopo passo, a superare ogni ostacolo. Dopo aver dimostrato il suo talento in Italia, il grande salto oltreoceano lo ha visto protagonista in diverse leghe minori americane, affinando le sue doti di lanciatore fino alla storica chiamata dei Los Angeles Angels.

Il 30 agosto 2024 è una data importante: quel giorno, Samuel ha fatto il suo debutto nella Major League Baseball contro i Seattle Mariners, un momento emozionante che ha consacrato il suo sogno e aperto una nuova pagina per il baseball italiano.