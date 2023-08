Verona, al via la riqualificazione delle strutture nei parchi giochi: ecco dove

A Verona partono gli interventi per la riqualificazione dei parchi giochi: “Per la prossima primavera un programma ancora più robusto”.

Nuove reti per le porte da calcio e canestri di basket, ma anche altalene da riparare e scalette di scivoli da sostituire: da settembre a Verona prenderà il via una serie di interventi per la riqualificazione straordinaria delle aree verdi, parchi giochi e cortili scolastici, che saranno eseguiti con i fondi dell’anno 2022.

“Diamo il via ad un’opera che garantirà decoro ma soprattutto sicurezza ai bambini che vanno giornalmente a giocare nei parchi giochi in città e nei quartieri”, ha detto l’assessore all’arredo urbano Federico Benini. “Per la prossima primavera abbiamo un programma di interventi ancora più robusto. Inoltre da due mesi è operativo un bando di fornitura delle attrezzature gioco da soggetti privati, in cambio di una sponsorizzazione sull’intera area, che per le aziende sarà anche deducibile fiscalmente del 60%. In diversi soggetti privati hanno già aderito, e dal prossimo mese vedremo la posa delle prime attrezzature gioco da parte di terzi. Una collaborazione tra pubblico e privato che questa amministrazione vuole valorizzare sempre di più per la bellezza della nostra città”.

Dove verranno effettuati gli interventi.

Nello specifico, i lavori comprenderanno: campo giochi “Corte del Duca” in via Borgo Tascherio, area giochi interna all’Arsenale, campo giochi via Trombelli, area giochi parco “Maggiolino” in via Friuli, campo giochi tra via San Giacomo e Piazzale Ludovico Scuro (via Golino), campo giochi di Piazza Arsenale, campo giochi tra via Palestro e via Fedeli, campo giochi “Raggio di Sole”, area giochi interna al parco di via Anti, campo giochi in via Nepote, campo giochi in via Ponchielli, campo giochi in via Torrente Vecchio Avesa, campo giochi in via dei Gelsi e area gioco in via dei Tigli a Montorio, campo giochi in via Valpantena n. 120, campo giochi “Cuore Verde” via Brigata Aosta, campo giochi di via Nepote, campo giochi tra via Umago e via Capodistria, area giochi interna a Parco San Giacomo, campo giochi in via Casorati.