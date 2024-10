Verona, Giro del Veneto: modifiche alla viabilità e variazioni dei trasporti pubblici, eccoli.

Il 16 ottobre dalle 10 alle 13 al via l’87esima edizione del Giro del Veneto che parte da Verona in Piazza Bra: previste modifiche alla viabilità. Per garantire la sicurezza dell’evento sportivo, ci saranno anche variazioni nel servizio di trasporto pubblico. Il percorso, con un tracciato che si estenderà per 178 chilometri, attraverserà i punti classici della competizione, oltre a esplorare nuovi angoli del Veneto, offrendo agli spettatori la possibilità di scoprire territori inediti.

Dopo la partenza da Verona, i corridori proseguiranno verso Cologna Veneta, passando poi per Lonigo, dove si terrà un traguardo intermedio in onore di Davide Rebellin, figura storica del ciclismo, che vinse la competizione per tre anni consecutivi tra il 1998 e il 2000.

Ecco come cambia la viabilità.

Cambiamenti temporanei alla circolazione stradale, specialmente nella zona tra il centro città e San Michele Extra.

Dalle ore 12 circa, si prevedono rallentamenti dovuti al passaggio dei partecipanti.

Dalle 10 alle 13 divieti di sosta e di transito in via dei Montecchi e lungadige Capuleti, dove saranno parcheggiati i bus e le ammiraglie delle varie squadre.

Dalle 12 e fino al totale passaggio del gruppo ciclistico che partecipa alla corsa previsto per le ore 13 circa, sarà chiuso al traffico tutto il tragitto della gara. Da piazza Bra, via Pallone, ponte Aleardi, via Torbido, viale Venezia, via Unità d’Italia fino al confine con San Martino Buon Albergo.

Trasporti pubblici.

Le linee dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani subiranno deviazioni e possibili ritardi nella fascia oraria che va dalle 12 alle 13.