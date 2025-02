Verona, Circoscrizione 8 a metà mandato: cosa ha fatto finora

La Circoscrizione 8 di Verona a metà mandato fa il punto della situazione: cosa ha fatto finora.

Dopo due anni di lavoro, a metà mandato, la Circoscrizione 8 di Verona traccia un bilancio delle attività realizzate e dei progetti in corso. “L’impegno della coalizione ha portato a importanti interventi su viabilità, manutenzioni, cultura, sociale e partecipazione cittadina“, settore per settore, la presidente Claudia Annechini insieme a Rete in Ottava spiega i principali progetti in corso, le iniziative realizzate e i servizi che sono stati avviati o implementati.

Viabilità e manutenzioni.

“Sono stati completati numerosi lavori di sistemazione stradale, tra cui asfaltature, consolidamenti e riparazioni in diverse vie del territorio. Particolarmente significativo il ripristino della frana in via della Quercia, reso possibile grazie a un fondo straordinario. Inoltre, è stato realizzato un nuovo percorso ciclopedonale per migliorare la mobilità sostenibile”.

Spazi pubblici e verde.

“La Circoscrizione ha investito nel miglioramento delle aree verdi e dei parchi giochi, installando nuove attrezzature e arredi urbani. Sono previsti ulteriori interventi, tra cui nuove aree per cani e la manutenzione di ponti e recinzioni.

Cultura e comunità.

“Numerosi eventi hanno coinvolto la cittadinanza, tra cui rassegne teatrali, concerti, incontri di sensibilizzazione e progetti culturali come Libri in Valli. È stata promossa l’adesione alla Strada del Vino e alla rete Città dell’Olio, valorizzando le tradizioni locali”.

Scuola e sport.

“Sono stati eseguiti interventi di manutenzione nelle scuole e nelle palestre del territorio, con un importante investimento in corso per la scuola Aleardi. Anche l’illuminazione degli impianti sportivi sarà migliorata nei prossimi mesi”.

Sociale e salute.

“Tra le iniziative dedicate alla comunità, la Festa delle Associazioni, il Capodanno per Over 65 e progetti giovanili vincitori di bandi comunali. In ambito sanitario, sono stati realizzati screening gratuiti e donati defibrillatori, mentre nel 2025 partirà un progetto di supporto psicologico per famiglie”.