Università di Verona, Nocini traccia il bilancio di sei anni di rettorato

Università di Verona, il rettore Pier Francesco Nocini fa il bilancio di sei anni di rettorato. Laurea honoris causa a Piero Ferrari.

Nell’aula magna del Polo Zanotto si è svolto ieri, 19 settembre, “Univr oggi. Riflessioni a più voci”, evento di bilancio dei sei anni di rettorato di Pier Francesco Nocini. Il magnifico rettore ha ricordato l’ampliamento dell’offerta formativa da 62 a 95 corsi di studio, l’innalzamento della soglia ISEE a 27mila euro che ha garantito l’esenzione dalle tasse a oltre 8.500 studenti, e il raddoppio degli alloggi ESU, destinati a raggiungere quota 858 entro il 2026.

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini, in un messaggio, ha lodato l’apertura e la vocazione internazionale dell’ateneo, mentre il sindaco Damiano Tommasi ha sottolineato l’importanza di spazi e alloggi per studenti e imprese, con progetti come l’area della Marangona.

Ospite d’eccezione Piero Ferrari, vicepresidente della Ferrari e fondatore di HPE, che ha ricevuto la laurea honoris causa in “Supply Chain Management” e ha tenuto una lectio sul ruolo strategico dei fornitori nell’industria del lusso. Alla tavola rotonda sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il pilota Yifei Ye. La cerimonia si è chiusa con la consegna delle Medaglie d’Ateneo e delle Benemerenze a personalità del mondo culturale e scientifico, e con il premio a due studenti dell’Istituto San Zeno.