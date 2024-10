Uccisione Moussa, Tommasi prende le distanze dal post di Buffolo

Il sindaco Damiano Tommasi prende le distanze dalla frase dell’assessore Jacopo Buffolo sull’uccisione di Moussa Diarra.

Il sindaco Damiano Tommasi prende le distanze dalle dichiarazioni dell’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo. Buffolo, riferendosi all’uccisione di Moussa Diarra per mano di un agente Polfer, aveva scritto in un post sui social che “a un bisogno di aiuto e di cura si è risposto a colpi di pistola“. Una frase che aveva scatenato le opposizioni. Flavio Tosi, in particolare, aveva chiesto le dimissioni dello stesso Buffolo.

“E’ con amarezza – sottolinea ora Tommasi, di ritorno dal viaggio negli Usa – che sento di dover ribadire la posizione dell’amministrazione, già espressa in conferenza stampa da tutte le forze di maggioranza, sui fatti accaduti domenica. Moussa Diarra, 26 anni nella nostra città con la volontà di costruirsi un futuro ha invece trovato la morte quale epilogo di una drammatica mattinata, dove la sua situazione di disagio è sfociata in un tragico incidente”.

“Purtroppo – prosegue il sindaco – uno sbrigativo inoltro di un post da parte dell’assessore Jacopo Buffolo ha dato modo a chi, ancora oggi, parla alla pancia delle persone di poter strumentalizzare ulteriormente un dramma umano che ci ha colpiti tutti”.

“L’infelice riduzione in slogan presente nel testo di invito alla serata di cordoglio per il giovane Moussa non deve far minimamente pensare che la collaborazione, la fiducia e la vicinanza alle forze dell’ordine tutte sia venuta meno o non sia totale”, ha quindi precisato Tommasi.

Il Pd dalla parte del sindaco.

“Il Partito democratico di Verona esprime pieno sostegno e condivisione alle parole del sindaco che riportano la posizione dell’amministrazione sulla linea della completa e fattiva collaborazione con tutte le forze dell’ordine. La tragedia che abbiamo conosciuto in questi giorni non deve farci indietreggiare dal principio di legalità che è dovere dell’amministrazione perseguire e che gli stessi cittadini ci richiedono di difendere e promuovere con trasparenza ed equità. Le enormi criticità che da parte governativa esistono nel sistema della protezione sociale, della gestione dei flussi e della sicurezza vanno affrontate politicamente e non con vuoti e pericolosi proclami”, scrivono i segretari Pd di Verona Franco Bonfante e Alessia Rotta.