Addio a Lucifero, il maestro che illuminava le notti funky

La musica funky piange Lucifero: Enzino si spegne a 69 anni, ma le sue luci non si spegneranno mai.

Il mondo della musica disco e funky piange oggi uno dei suoi eroi, un artista la cui tela era fatta di luce: ci ha lasciati ieri 24 novembre, Enzino Turri, per tutti “Lucifero Light Dj”.

Enzino non era solo un tecnico, era un creatore di atmosfere, un mago che con le sue consolle luminose ha dipinto l’energia e l’anima delle più grandi discoteche italiane. Il suo nome è indissolubilmente legato alla leggendaria Baia degli Angeli, ma la sua arte ha toccato anche il cuore del Veneto, specialmente a Verona, dove era di casa allo Star Lake City, locale iconico del Dj veronese Angiolino Conti.

Gli addii e i ricordi commossi che i suoi tantissimi amici hanno affidato a Facebook sono ormai incalcolabili, una cascata di foto che testimoniano le serate piene di musica, luce e gioia che Enzino sapeva creare.

L’ultimo saluto di Angiolino.

È stato proprio Angiolino Conti, suo fraterno amico e collega, a condividere sui social un addio toccante, che svela l’intensità di un’amicizia che andava oltre i decibel e i fari stroboscopici.

“Oggi Lunedì 24 Novembre 2025, decido di andare a far visita ad un Amico. Si parte intorno alle 9.30 e si va!! Giunti a Rovereto strada facendo il percorso ci riserva la neve!”

Il racconto di Angiolino prosegue con un incontro che sa di predestinazione. Arrivato all’ospedale di Mezzacorona (TN), nell’ascensore che porta al piano, incontra la figlia di Enzino. Il gelo di fuori si fa improvvisamente gelo dentro.

Entrati nella stanza, l’amara consapevolezza: quel respiro affannoso, “quel respiro che roncola e che conosco bene”, segna l’istante in cui “il futuro non è più di giorni ma di ore”.

Il Dj veronese racconta l’ultimo abbraccio, il tocco sulle “minute braccia quasi fredde”, e il momento in cui la sua figura forte, si era trasformata in pura fragilità.

“Sono senza parole lì al tuo capezzale. Penso qualche preghiera e ti saluto. Lucifero oggi è un bel giorno per andarsene, fuori c’è freddo e nevica, e forse tu non soffrirai più!!”.

Enzino Turri, in arte “Lucifero Light Dj”, lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore dei suoi cari e dei suoi amici, ma in tutti coloro che hanno ballato sotto i suoi capolavori luminosi. La sua passione per la musica disco, accompagnata dalle sue splendide luci, resta un ricordo vivido e brillante.

Ci mancherai, Lucifero.

L’addio.

L’ultimo saluto a Enzino Turri, scomparso all’età di 69 anni, inizierà con il Rosario che sarà recitato stasera, martedì 25 novembre, alle ore 20 nella chiesa dei Frati Francescani di Mezzolombardo.

La camera ardente sarà allestita al centro sanitario San Giovanni di Mezzolombardo e sarà visitabile oggi, martedì 25 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

I funerali di Enzino si terranno domani, mercoledì 26 novembre, alle ore 14.30 al Giardino Frati Francescani di Mezzolombardo. Seguirà la cremazione.