Svolta per il treno del Catullo: nominato il commissario straordinario

Treno Verona-Catullo-Garda, nominato il commissario per sbloccare l’opera: è Aldo Isi.

Una “corsia preferenziale” per il treno Verona-Catullo-Garda: Aldo Isi è stato nominato commissario straordinario. La tanto discussa ferrovia che dovrà collegare Verona, lo scalo aeroportuale Catullo e le sponde del Lago di Garda entra in una nuova fase operativa. Il Governo ha deciso di rompere gli indugi inserendo nel “Decreto Infrastrutture” la nomina di un Commissario straordinario: la scelta è caduta su Aldo Isi, attuale amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

La strategia: meno burocrazia, più velocità.

L’obiettivo dichiarato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso una nota congiunta del ministro Matteo Salvini e della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, è “sottrarre l’opera alle sabbie mobili delle lungaggini autorizzative“. Il commissariamento non è solo un atto formale, ma una mossa tattica per sveltire la progettazione e ottenere i finanziamenti necessari in tempi record.

L’infrastruttura è considerata vitale per un’area a travolgente vocazione turistica. Collegare direttamente la rete ferroviaria nazionale con l’aeroporto e il bacino del Garda permetterebbe di razionalizzare il flusso di milioni di viaggiatori, offrendo un’alternativa sostenibile al collasso stradale della zona.