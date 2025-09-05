A Verona dal 14 al 22 settembre in scena la Settimana Europea della Mobilità.

Dal 14 al 22 settembre Verona partecipa alla Settimana Europea della Mobilità, promossa dalla Commissione europea e organizzata in città da Fiab Verona e Cocai, con il sostegno di Atv e Agsm e il patrocinio del Comune. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione in città, mira a sensibilizzare cittadini, scuole e aziende su spostamenti più sostenibili e sicuri, in linea con il piano mobilità dell’amministrazione Tommasi.

Il programma si apre con il ritorno del Bike Pride, una biciclettata aperta a tutte e tutti che attraverserà le vie della città per una durata di circa due ore, con partenza e arrivo al Parco della Provianda di Santa Marta (a breve distanza da Porta Vescovo). Al termine del Bike Pride, i partecipanti potranno spostarsi a Festambiente organizzata da Legambiente ai Giardini di Santa Toscana, sui bastioni, per proseguire la Festa della Mobilità con un talk dedicato alla mobilità sostenibile con un focus sul confronto tra città. Giornata centrale sarà il 17 settembre con il Muoviamoci Bene Day, che invita a utilizzare per un giorno mezzi alternativi all’auto privata.

Al centro anche il coinvolgimento delle scuole, con iniziative che promuovono l’uso della bici e dei mezzi pubblici, percorsi sicuri casa-scuola e stalli dedicati. “Educare i ragazzi è il primo passo per costruire una città più sensibile e attenta”, sottolineano i mobility manager scolastici.

“La mobilità sostenibile è una delle priorità del nostro piano – ha dichiarato l’assessore Tommaso Ferrari – non solo per fluidificare il traffico, ma per costruire un sistema integrato tra trasporto pubblico, ciclabilità e viabilità moderna”.