Verona, dal 22 aprile al via le iscrizioni per le vacanze in campeggio a tariffa agevolata.

Dal 22 aprile le famiglie con minori del comune di Verona potranno effettuare on line la prenotazione per la vacanza in campeggio con tariffa agevolata. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Turismo sociale. Sospesa nel 2020 a causa del Covid, quest’anno viene proposta nel rispetto delle misure anti contagio, con un’ampia scelta di destinazioni. Da Jesolo a Riccione, da Cavallino a Marina di Bibbiona, i veronesi potranno scegliere tra il mare de Veneto, dell’Emilia Romagna e della Toscana.

Le iscrizioni saranno possibili a partire da giovedì 22 aprile, on line dal sistema prenotazioni sul sito www.comune.verona.it/turismosociale oppure telefonando ai numeri 045 8077472-8078635. Requisito fondamentale per aderire alla proposta, è la presenza di un minore in famiglia e durante il soggiorno. Dopodiché, gli interessati potranno scegliere in quale struttura soggiornare, in base ai servizi e alle tariffe offerte.

Novità della stagione 2021 è che il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato sul circuito PagoPA secondo le indicazioni fornite dagli uffici. Tutte le località sono da raggiungere con mezzi propri. I soggiorni iniziano il 5 giugno per terminare il 4 settembre. La quota comprende locazione in casa mobile, consumo di energia elettrica, acqua e gas. Sono esclusi i servizi di biancheria da letto e da cucina, trasporto, servizio spiaggia, aria condizionata ed eventuale tassa di soggiorno. Tutte le informazioni all’Ufficio Turismo sociale in via Adigetto 10.

