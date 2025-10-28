Linea ferroviaria Brescia-Verona: tre weekend di stop per lavori

Stop treni per tre fine settimana sulla linea ferroviaria Brescia Verona: i dettagli.

Tre fine settimana di stop tra novembre e dicembre per i lavori dell’Alta Velocità una linea ferroviaria Brescia Verona: ecco i dettagli. RFI ha programmato interruzioni del traffico tra Brescia e Verona Porta Nuova per interventi di potenziamento infrastrutturale.

Modifiche alla circolazione ferroviaria sono state annunciate da Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Fs Italiane, sulla linea Brescia – Verona Porta Nuova. Le interruzioni sono necessarie per consentire l’avanzamento dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, strettamente connessi alla realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Brescia – Verona.

I disagi per i viaggiatori si concentreranno in tre fine settimana, con interruzioni programmate che coprono un periodo di quasi un mese.

Le date delle interruzioni programmate.

Primo Weekend (Ponte di Ognissanti): La circolazione sarà sospesa ininterrottamente tra Brescia e Verona Porta Nuova dalle ore 05:00 del 1° novembre alle ore 05:00 del 3 novembre 2025.

Secondo Weekend: Oltre alla sospensione di 48 ore tra Brescia e Verona Porta Nuova, prevista dalle ore 05:00 del 15 novembre alle ore 05:00 del 17 novembre, è prevista un’interruzione aggiuntiva tra Brescia e Padova dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del giorno 15 novembre.

Terzo Weekend: Un’ultima interruzione di 48 ore è prevista tra Brescia e Verona Porta Nuova dalle ore 05:00 del 29 novembre alle ore 05:00 del 1° dicembre. Anche in questo caso, la notte tra il 28 e il 29 novembre, si verificherà una sospensione aggiuntiva tra Brescia e Padova dalle ore 00:01 alle ore 05:00 del 29 novembre.

Lavori.

Durante questi periodi verranno eseguiti interventi sull’armamento e agli impianti tecnologici funzionali alla nuova linea AV/AC. Nello specifico, si procederà alla posa dei deviatoi e agli interventi sugli impianti di trazione elettrica e di segnalamento.