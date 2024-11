Verona, centrato un 5 al Superenalotto.

Superenalotto, colpo grosso a Verona: nell’estrazione di sabato 16 novembre, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 17.738,09 euro presso la Tabaccheria Silvio Zanotti, in via Guglielmo Marconi, 26.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 19 novembre, è di 33,3 milioni di euro.