Successo per la ciaspolada in Lessinia di Fidas Verona: 5 km di solidarietà

Successo record per la ciaspolada in Lessinia della Fidas Verona: 5 km di solidarietà.

Numero record di partecipanti nella nona edizione della “Ciaspolata in Lessinia” promossa da Fidas Verona lo scorso 28 gennaio. Trenta volontari delle sezioni della zona Nord hanno preparato e servito 100 kg di gnocchi di malga.

Persone generose si sono riunite sulla neve per sottolineare l’importanza di donare sangue e plasma. Grazie alla giornata di sole, la nona edizione della “Ciaspolata in Lessinia”, organizzata da Fidas Verona, ha visto la partecipazione entusiasta di 370 persone.

Accompagnati dai volontari della zona Nord, i partecipanti si sono incontrati a Malga San Giorgio, a Bosco Chiesanuova, per poi raggiungere Conca dei Parpari (Roveré Veronese) dopo un paio di ore di cammino, con o senza ciaspole. A Malga Casara, 100 kg di deliziosi gnocchi di malga preparati dai volontari di Fidas Verona li aspettavano.

Nonostante la nebbia in pianura, il sole splendeva in quota, rendendo la giornata indimenticabile. La presidente provinciale di Fidas Verona, Chiara Donadelli, sottolinea il grande successo dell’evento, evidenziando l’importanza del dono del sangue e la gioia legata a questo gesto altruistico, che contribuisce a rinsaldare il senso di appartenenza all’associazione.

Come donare.

Fidas Verona ricorda che donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 chilogrammi e avere tra i 18 e i 65 anni. Si può prenotare la propria donazione inviando una mail a prenota.trasfusionale@aulss9.veneto.it o chiamando il numero verde gratuito 800.310.611 (da fisso), lo 0442.622867 (per chiamate da cellulare), il 339.3607451 (per telefonate/sms). Per ulteriori informazioni cliccare qui.