Studenti in sella, 396 nuovi posti bici per le superiori: la lista delle scuole

Verona sostenibile, 396 nuovi posti bici in 18 scuole superiori: ecco quali sono.

Rivoluzione green a Verona: 396 nuovi posti bici per incentivare la mobilità sostenibile tra gli studenti delle scuole superiori. La Provincia, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i mobility manager, ha stanziato 55 mila euro per l’installazione di 66 rastrelliere (ognuna con sei posti) in 18 istituti della città e della provincia.

L’obiettivo è chiaro: promuovere l’uso della bicicletta tra i giovani, riducendo il traffico e sensibilizzando le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale. Le rastrelliere saranno posizionate nei cortili o nelle immediate vicinanze delle scuole entro la fine di marzo.

Le scuole.