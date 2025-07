A Verona torna l’appuntamento con le Stanze pirandelliane.

Tornano in scena nelle serate del 29, 30, 31 luglio 2025 (con inizio alle ore 21.15) a Verona, negli spazi di Porta Palio, le “Stanze pirandelliane”, uno degli spettacoli storici del Teatro Scientifico-Teatro/Laboratorio.

Isabella Caserta, attrice e curatrice della messa in scena, sottolinea l’unicità di queste tre serate a posti limitati: “Riprendo con questo testo una regia storica di mio padre Ezio Maria, di cui il 27 luglio ricorrono i 28 anni dalla scomparsa. Stanze pirandelliane è un omaggio al fondatore della nostra Compagnia e del Teatro. In queste rappresentazioni a Porta Palio c’è la possibilità di assistere a uno spettacolo con i testi del grande Luigi Pirandello e contemporaneamente scoprire – o riscoprire – uno dei monumenti storici della città, esempio di porta urbica rinascimentale dell’architetto Michele Sanmicheli, in un percorso itinerante in site specific che porterà gli spettatori in luoghi e stanze poco conosciute e frequentate, alla scoperta di un passato che è parte anche del nostro presente”.

In scena, con Caserta, ci sono Jana Balkan, Francesco Laruffa e Andrea Pasetto. Attraverso i testi di quattro novelle, le “Stanze pirandelliane” del Teatro Scientifico rappresentano un viaggio dentro l’universo dello scrittore, poeta e drammaturgo siciliano, tra sogni, fantasmi e parole che risuonano da stanze lontane, un’esperienza immersiva in cui gli spettatori si muovono da una camera all’altra, seguendo frammenti di storie e vite interrotte.

“Porta Palio come non l’avete mai vista”.

Lo spettacolo abita i luoghi che lo ospitano, diventando ogni volta differente. “E Porta Palio – assicura Isabella Caserta – sarà utilizzata come non l’avete mai vista”. La produzione è del Teatro Scientifico-Teatro/Laboratorio, i costumi sono del Laboratorio Teatrale, il tecnico è Federico Caputo. Realizzato in collaborazione con Società Mutuo Soccorso Porta Palio. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a biglietteria@teatroscientifico.com. Biglietto intero 10€, biglietto ridotto 8€ (over 65 e under 25 e possessori di CartaEffe).