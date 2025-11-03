Il Veneto cavalca Fieracavalli e presenta le torce olimpiche

La Regione Veneto protagonista a Fieracavalli: presentazione delle torce olimpiche e degustazioni.

Dal 6 al 9 novembre Verona diventa la capitale mondiale del cavallo con la 127esima edizione di Fieracavalli: la Regione Veneto presenta le torce olimpiche. Oltre 140 mila visitatori sono attesi nei quattro giorni di manifestazione, con 2.200 cavalli di 60 razze, 700 espositori da 25 Paesi e un programma di oltre 200 eventi tra competizioni, spettacoli e incontri.

Tra i protagonisti di quest’edizione c’è, come da tradizione, la Regione del Veneto, presente nel Padiglione 4 (spazio E2) con un grande stand di 336 metri quadrati, 22 appuntamenti e numerose attività dedicate alla scoperta del territorio, delle ippovie e delle eccellenze enogastronomiche regionali.

Torce olimpiche e territorio: il Veneto in vetrina.

L’inaugurazione ufficiale dello stand regionale è giovedì 6 novembre alle ore 12, seguita, alle 13.30, dalla la presentazione ufficiale delle torce olimpiche e paralimpiche di Milano-Cortina 2026, che rimarranno in esposizione per tutta la durata della fiera.

All’interno dello spazio veneto sarà possibile scoprire l’universo naturalistico e turistico della regione: dai Parchi del Veneto alla Via delle Prealpi, passando per le fattorie didattiche, le strade del vino e dei sapori e un corner informativo Avepa dedicato alle opportunità di sviluppo rurale.

Non mancheranno le degustazioni gratuite dei prodotti tipici, realizzate in collaborazione con i Consorzi di tutela e le Strade dei vini, dell’olio e dei sapori del Veneto.

Un settore che muove miliardi e turismo.

Il mondo del cavallo, in Italia, rappresenta un comparto economico di primo piano. Secondo la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), il valore complessivo del settore si aggira tra 2,3 e 3 miliardi di euro, con una spesa diretta di 1,7 miliardi da parte dei praticanti. Si contano 350 mila equidi nel Paese, di cui oltre 280 mila cavalli, e più di 40 mila addetti occupati tra sport, turismo e ippoterapia.

Il Veneto, con 31.260 equidi e circa 30 aziende agrituristiche con attività equestri, si conferma una delle regioni più attive, grazie anche a un sistema integrato di 12 ippovie per 360 km che collegano Verona, Vicenza, Treviso, Belluno e Padova: un patrimonio di percorsi naturali e storici che raccontano il legame profondo tra uomo e cavallo.

Il programma dello stand del Veneto.

Giovedì 6 novembre.

12.00 – Inaugurazione ufficiale dello stand.

13.30 – Verona Host Venue: aspettando i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di MilanoCortina 2026.

14.30 – Degustazione: Valpolicella Ripasso DOC con Asiago DOP e focaccia salata con confettura di mele e carote.

15.30 – Chiaretto di Bardolino DOC con sarde in saor.

16.30 – Olio del Garda DOP con Casatella Trevigiana DOP e tartare di Sorana.

Venerdì 7 novembre.

9.30 – Cavallo e Benessere: gli Interventi Assistiti con Animali (IAA) – convegno a cura dell’Allevamento Minipony Summano.

12.00 – Monte Veronese DOP e Miele della Lessinia.

13.30 – Raboso DOC Piave con Soprèssa Vicentina DOP e verdurine in agrodolce.

14.30 – Merlara DOC con Grana Padano DOP e mostarda.

15.30 – Custoza DOC con baccalà mantecato su cialda di polenta.

16.30 – Mandorlato di Cologna Veneta e presentazione della 41ª Festa del Mandorlato.

Sabato 8 novembre.

10.00 – Là dove corre la conoscenza: il cavallo in Veneto dalle origini alla pedagogia moderna – incontro con le Fattorie Didattiche.

12.00 – Un Parco vivo: natura e tutela per il futuro dei Colli Euganei + degustazione Serprino DOC Colli Euganei e Prosciutto Veneto DOP.

13.00 – Garda DOP e pasta fresca con cremoso all’Aglio Bianco Polesano DOP.

14.00 – Il Delta del Po, laboratorio vivente per i cambiamenti climatici + degustazione con prodotti del Parco.

15.30 – Pinot Grigio delle Venezie DOC e risotto con Asparago di Badoere IGP.

16.30 – Asolo Prosecco DOCG e Lugana DOC con mozzarelle in carrozza alla veneziana.

Domenica 9 novembre.

9.30 – Premiazione della 8ª edizione del “Premio Nazionale Carla Guglielmi”.

11.30 – Conegliano Valdobbiadene DOCG e Radicchio Rosso di Treviso IGP pastellato.

12.30 – Durello DOC con Formaggio Monte Veronese DOP e stick di zucca al forno.

13.30 – Valpolicella DOC e Riso Vialone Nano Veronese IGP – Risotto al Valpolicella DOC.

14.30 – Soave DOC e Arcole DOC accompagnati da prodotti del territorio.