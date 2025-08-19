La Nazionale di volley incontra i giovani con disabilità

Volley, la Nazionale maschile incontra a Verona, i ragazzi del progetto “Inclusione sociale”.

Allenamento speciale per la Nazionale maschile di volley guidata da Ferdinando De Giorgi: al termine della seduta al Palasport di Verona, gli Azzurri hanno accolto i ragazzi e le ragazze con disabilità che partecipano al progetto “Inclusione sociale” promosso dall’Ulss 9 Scaligera, regalando foto, sorrisi e autografi.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso di preparazione al mondiale in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre, ha offerto ai giovani partecipanti l’occasione unica di incontrare da vicino i campioni della pallavolo italiana.

“Questo incontro – ha spiegato Maurizio Facincani, direttore dell’Unità Operativa Complessa Sociale dell’Ulss 9 – dà l’opportunità a ragazzi con fragilità di vivere un momento indimenticabile insieme ai loro familiari e agli operatori”.

Un messaggio condiviso anche dalla Federazione Italiana Pallavolo. «Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto – ha dichiarato Stefano Bianchini, membro della Giunta del Consiglio Nazionale FIPAV – perché crediamo nello sport come palestra di vita per tutti. Dopo l’apertura degli Europei femminili all’Arena di Verona due anni fa, questa nuova iniziativa conferma la volontà di rendere la pallavolo un veicolo di vera inclusione“.