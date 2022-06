Padre Flavio Carraro è morto all’età di 90 anni.

È morto la scorsa notte all’età di 90 anni, nell’infermeria dei frati cappuccini a Conegliano, dove abitava dal 2017, padre Flavio Roberto Carraro, vescovo emerito di Verona. Fu vescovo di Verona dal 1998 al 2007. Alcuni giorni fa era stato colpito da polmonite e le sue condizioni si erano in seguito aggravate, fino al decesso della scorsa notte.

Nato a Sandon di Fossò (Venezia), padre Flavio fu ordinato sacerdote dal patriarca di Venezia, cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, il 16 marzo 1957. Conseguì in seguito la licenza in Teologia spirituale alla Pontificia Università Gregoriana e quella in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico. Fu direttore dello Studio teologico di Venezia (1966-70), rettore del Collegio internazionale San Lorenzo (1970-72), quindi vicario (1972-75) e poi provinciale della Provincia Veneta dei frati cappuccini (1975-1982).

L’8 giugno 1996 papa Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. Dopo due anni, il 25 luglio 1998 fu nominato vescovo di Verona, dove rimase per otto anni, facendosi sempre chiamare “padre”. Conferì l’ordinazione episcopale a monsignor Giuseppe Zenti, vescovo di Vittorio Veneto, che poi gli succedette sulla cattedra di San Zeno.