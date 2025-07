Stasera, martedì 29 luglio, alle 20.30 alla Festa de L’Unità di Verona sarà ospite il sindaco di Verona Damiano Tommasi. Moderato dal giornalista Lorenzo Fabiano il sindaco sarà in dialogo con cittadini e cittadine.



A seguire alle ore 22.00 Gilberto Lamacchi canta Guccini. La Festa de L’Unità di Verona è in svolgimento sull’area verde San Martino della Seconda Circoscrizione in via Bresciani a Quinzano, di fronte alle piscine Santini, fino al 4 agosto con dibattiti, proposte culturali, musicali e gastronomiche.