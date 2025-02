Sfilata di Venardi Gnocolar, attenzione ai divieti: ecco cosa non si può fare

Verso la sfilata di Venardi Gnocolar del Carnevale di Verona: tutti i divieti previsti.

Si va verso la sfilata di Venardi Gnocolar del Carnevale di Verona: ecco tutti i divieti previsti. Su richiesta del Questore, per esigenze di ordine pubblico e di incolumità pubblica, emerse in sede di riunione tecnico-organizzativa alla Questura di Verona, in occasione della sfilata del “Venerdì Gnocolar” per la prima volta quest’anno, dalle 11 alle 21 del 28 febbraio, lungo il percorso della manifestazione e in piazza San Zeno:

E’ VIETATA LA DETENZIONE di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro.

di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro. E’ VIETATA LA VENDITA per asporto da chiunque effettuata, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro.

per asporto da chiunque effettuata, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro. La SOMMINISTRAZIONE di bevande, di qualsiasi tipo, DEVE avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di stoviglie e bicchieri biodegradabili/compostabili, o di materiali plastici riciclabili (polipropilene), fatti salvi gli spazi regolarmente concessi a plateatico a pubblici esercizi.

di bevande, di qualsiasi tipo, DEVE avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di stoviglie e bicchieri biodegradabili/compostabili, o di materiali plastici riciclabili (polipropilene), fatti salvi gli spazi regolarmente concessi a plateatico a pubblici esercizi. È vietato l’uso di stoviglie in porcellana o materiali simili, nonché di bicchieri o bottiglie di vetro.

La somministrazione di cibi e bevande è consentita all’interno degli esercizi commerciali e nei plateatici, presenti lungo il percorso.

No bombolette, schiumogeni e spray urticanti.

Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, come lo scorso anno, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, …) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo e i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray.