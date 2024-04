Scoppia la polemica: Iginio Massari sotto accusa per “mancata consegna”

Scoppia la polemica su Twitter: Iginio Massari sotto accusa per la presunta mancata consegna di una colomba di Pasqua.

Iginio Massari, il pasticcere con un negozio anche a Verona, è al centro di una controversia infuocata su Twitter per “mancata consegna”. Tutto ha avuto inizio da un tweet di una presunta cliente, identificatasi come “Paloma Diamond agli Oscar”. L’utente, che dice di scrivere dalla Sicilia, protesta per la mancata consegna di una colomba di Pasqua ordinata un mese prima.

ll profilo di Paloma Diamond non è identificabile. Al posto di una sua foto, solo immagini di attori cinematografici. Nonostante l’ondata di critiche, Iginio Massari non ha ancora risposto alle accuse o fornito spiegazioni sulla questione.

Ecco il post del 31 marzo su X.

“Buona Pasqua Iginio Massari, stiamo ancora aspettando la Colomba già pagata e ordinata a inizio marzo… molto leggera per lo stomaco, più pesante per il portafoglio! Spero che qualcuno dopo Pasqua mi restituisca i soldi”. Poi aggiunge: “Ho passato le ultime 2 settimane a chiamarvi, ma risponde solo una segreteria telefonica”.

Come un fiume in piena, sul social, le critiche verso Massari sono poi aumentate rapidamente. Ma a sorpresa, sbuca Orietta Berti…